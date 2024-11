Terça-feira será de sol e alerta de chuva intensa em MS

Setenta municípios de Mato Grosso do Sul seguem em alerta para perigo potencial de chuva intensa. O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) termina às 10 horas desta terça-feira (19). De acordo com o Inmet, o acumulado de chuva fica entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Já as rajadas de vento variam entre 40 e 60 km/h.

Depois desse horário, há chance de chuva isolada no estado, com destaque para a região Oeste de Mato Grosso do Sul.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a previsão é de sol e variação de nebulosidade. Esperam-se altas temperaturas, com valores entre 34 e 37°C, e baixos índices de umidade relativa do ar, entre 20% e 40%.