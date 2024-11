Tereza Cristina entra no jogo da corrida presidencial

Nem bem acabaram as eleições municipais, as lideranças políticas já estão discutindo a sucessão presidencial, em 2026. A direita está refém do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque depende dele para definição do candidato a presidente. Ele precisa derrubar a sua inelegibilidade para entrar na disputa eleitoral.

Enquanto isso não acontece, outros nomes da direita surgem no radar da discussão sobre quem seria o melhor candidato. E o nome surgido com força depois das eleições municipais, foi da senadora sul-mato-grossense Tereza Cristina (PP). Ela saiu fortalecida das eleições municipais, quando abraçou sozinha a candidatura da prefeita Adriane Lopes (PP) quando ninguém acreditava que passaria para o segundo turno. O desempenho dela contrariou todas as pesquisas, que colocava Adriane em terceiro lugar. Ela acabou sendo mais votada no primeiro turno e vencedora no segundo turno.

Em entrevista a CNN Brasil, o presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira (PI) apontou Tereza Cristina como melhor nome da direita para concorrer à Presidência da República, se Bolsonaro for impedido de disputar.

E Tereza Cristina gostou da ideia. Na mesma CNN, ela disse estar no jogo da corrida presidencial. Ela deixou claro, no entanto, que a viabilidade da sua candidatura vai depender das bênçãos políticas de Bolsonaro.

Tereza disse que não enfrentaria Bolsonaro. Ela defende a união da direita em torno de um nome de consenso se Bolsonaro ficar fora da disputa eleitoral. E Tereza se coloca no jogo.

Confira a coluna Política em Destaque na íntegra:

