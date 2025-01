Termina hoje prazo para pagamento do IPTU 2025 com desconto de 20% em Campo Grande

Com o relógio correndo contra o tempo, contribuintes de Campo Grande se apressaram nesta sexta-feira (10) para aproveitar o último dia do desconto de até 20% no pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2025. A procura está sendo alta na Central de Atendimento ao Cidadão.

Marciana Gonçalves foi uma das primeiras a chegar na Central, e admitiu que a correria do dia a dia a impediu de pagar antes. “Na correria mesmo, dia a dia, né? Aí a gente deixou pro último dia, sempre, né? O brasileiro”, brincou.

Muitos preferem aproveitar o desconto, como é o caso de Gustavo Godoi, que destacou a importância da economia. “No mês de janeiro tem vários impostos para pagar, e esse desconto ajuda muito. O dinheirinho é contado”.

Já o motorista, Arlindo Ferreira da Silva, relatou um problema com a entrega do carnê em sua residência, o que o obrigou a buscar a Prefeitura para regularizar a situação. “Atrapalhou porque eu tive que matar serviço hoje pra poder correr atrás, que é o último dia”, disse.

Atendimento e acesso aos carnês

Os carnês de pagamento foram entregues aos contribuintes no endereço cadastrado. No entanto, quem não recebeu pode emitir as guias pelo site oficial da Prefeitura.

Além disso, é possível buscar atendimento presencial até às 16h na Central de Atendimento ao Cidadão, localizada na Rua Marechal Rondon, 2655. Os contribuintes também podem tirar dúvidas pelos telefones (67) 4042-1320 ou pelo WhatsApp (67) 98478-8873.

Central de Atendimento ao Cidadão pela manhã. Foto: Fernando de Carvalho/CBN-CG

Previsão de arrecadação

Segundo a Secretaria Municipal de Fazenda, Márcia Hokama, a expectativa é arrecadar cerca de R$ 270 milhões com o pagamento à vista do IPTU 2025, R$ 80 milhões apenas hoje. Esse montante representa parte da estimativa total de R$ 530 milhões para o ano.

Para quem optar pelo parcelamento, o desconto de 50% na última parcela será mantido, desde que todas as anteriores sejam quitadas dentro do prazo.