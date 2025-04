Trégua na chuva permite retomada de operação tapa-buracos em Campo Grande

Mesmo durante o feriado de Tiradentes, Campo Grande registrou movimentação de equipes da prefeitura em diferentes bairros para execução de serviços de tapa-buracos. A trégua na chuva permitiu a retomada da força-tarefa em vias pavimentadas da Capital, que vêm sofrendo com a deterioração do asfalto nas últimas semanas.

No total, a operação contemplou ruas de sete regiões urbanas nesta segunda-feira(21). No Jardim Monte Líbano, o serviço passou pelas ruas Antônio Corrêa, Roberto Spengler, Gonçalves Dias e do Catete. Já no Centro, a Rua Rui Barbosa teve pontos recuperados.

No Jardim Leblon, moradores relataram a presença de máquinas nas ruas Sotero Cardoso, José Neto Pires, Tenente João Antônio Ribeiro, Domingos Tenuta, Guararapes, da Lapa e Travessa Jurumenha, na região da Coophamat.

Outras frentes atuaram na Rua Frei Luiz Maria de Santana, na Vila Flório, e também nas ruas Agostinho Bacha, Rabadia Jabour, Marques de Olinda e Itacuruçá, no Bairro Universitário.

O trabalho seguiu ainda até a Rua Mary Scaff, no Santo Eugênio, e chegou à Avenida Gury Marques, importante ligação da cidade com a BR-163.

Segundo a prefeitura, os trabalhos são realizados sempre que há condições climáticas mínimas, já que a umidade compromete a aderência do novo asfalto. Técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) acompanham as frentes para verificar se os protocolos estão sendo cumpridos, como a exigência de limpeza e secagem dos buracos antes do recapeamento.

O cenário de buracos nas ruas tem sido motivo de reclamações recorrentes por parte da população. A previsão é que o volume de serviços aumente conforme o clima firme se mantenha nos próximos dias.

*Com informações da Prefeitura de CG