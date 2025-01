Três alertas meteorológicos marcam o tempo em MS nesta quarta

Mato Grosso do Sul começa a quarta-feira (15) com três avisos meteorológicos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Três cidades: Corumbá, Pedro Gomes e Sonora, podem ter acumulado de chuva de até 100 milímetros no dia, com ventos intensos de 100 até quilômetros por hora.

O segundo aviso de perigo potencial de chuva intensa atinge a região norte do estado, em 25 cidades. Nesses locais, o volume de chuva pode alcançar os 50 milímetros no dia.

O terceiro aviso é de perigo potencial de tempestade pode atingir 10 cidades do extremo sul de Mato Grosso do Sul: Amambai, Coronel Sapucaia, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Mundo Novo, Paranhos, Sete Quedas, Tacuru. Nessas cidades o acumulado de chuva pode chegar aos 50 milímetros por dia e rajadas de ventos de até 60 quilômetros por hora.