Trio é preso por latrocínio em Nova Andradina

A Polícia Civil de Nova Andradina esclareceu um caso de latrocínio (roubo seguido de morte) e prendeu três suspeitos envolvidos na morte de Gerson Martins dos Santos Sobrinho, de 48 anos, conhecido como “Cascavel”.

O corpo da vítima foi encontrado na última quinta-feira (28), submerso e preso entre vigas de uma ponte na rodovia. Ele estava apenas de roupa íntima, indicando que seus pertences pessoais haviam sido subtraídos.

De acordo com as investigações conduzidas pela Seção de Investigações Gerais (SIG), Gerson foi atraído ao local com o pretexto de um encontro amoroso com uma das suspeitas, uma adolescente de 17 anos. Ao chegar, ele foi atacado por dois jovens, de 19 e 16 anos, que o agrediram até a morte. Após o crime, o corpo foi ocultado no córrego, e os autores roubaram sua motocicleta, celular, carteira, roupas e outros pertences.

Na sexta-feira (29), os policiais cumpriram mandados de prisão preventiva e de internação cautelar contra os três suspeitos. Durante a ação, a motocicleta da vítima e outros itens roubados foram recuperados. A equipe também apreendeu dois simulacros de arma de fogo utilizados na execução do crime.

As investigações continuam para esclarecer completamente a dinâmica do ocorrido, identificar todos os envolvidos e determinar os motivos do assassinato.

*Com informações da PCMS