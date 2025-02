Trio morre em confronto com a polícia na Capital

Três pessoas, dois homens e uma mulher, com idade entre 24 e 25, morreram ao trocar tiros com a Polícia Militar depois de um assalto a uma joalheria em Campo Grande. Os assaltantes invadiram o comércio na Rua 15 de Novembro, esquina com a Rua Rui Barbosa.

No local, o trio espancou um homem de 71 anos. A vítima, proprietária do estabelecimento, atendeu os policiais na entrada do imóvel, relatando que estava sob a mira de armas de fogo. Ao perceber a presença da polícia, os assaltantes fugiram.

Durante a fuga, outras equipes da Polícia Militar foram acionadas e realizaram um cerco ao grupo. Os suspeitos invadiram uma empresa de malhas na mesma rua, acessaram os fundos da loja e permaneceram escondidos.

Ao serem descobertos, houve troca de tiros. Os assaltantes foram atingidos por disparos de armas de fogo. O trio foi socorrido e levado para a Santa Casa; no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O comerciante, vítima do assalto, apresentava diversas lesões pelo corpo e recebeu atendimento médico com urgência. O caso ocorreu na madrugada de domingo (02) e foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac/Cepol).