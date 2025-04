Turistas encontram rastro de ataque de onça em pesqueiro de MS

Um possível ataque de onça-pintada registrado na manhã desta segunda-feira (21) mobiliza equipes da Polícia Militar Ambiental na região do Pantanal sul-mato-grossense. O caso aconteceu por volta das 5h30, em um pesqueiro às margens do rio Aquidauana, onde um homem identificado como Jorge, que atuava como caseiro do local, desapareceu após ser surpreendido pelo felino.

De acordo com relatos de moradores, o ataque teria ocorrido na área conhecida como “porto”, onde a vítima realizava atividades rotineiras. No local foram encontrados sinais da presença de uma onça, além de objetos pessoais do caseiro, como o celular e marcas no solo que indicam uma possível luta ou fuga.

As equipes da Polícia Ambiental foram acionadas ainda pela manhã e utilizam helicóptero nas buscas pela vítima e também para rastrear o animal. Até o momento, o corpo de Jorge não foi encontrado, o que impede a confirmação oficial do desfecho.

Vídeo mostra pegadas e sangue próximo ao pesqueiro – Vídeo: Divulgação

O pesqueiro onde ocorreu o incidente é um dos mais conhecidos da região e já pertenceu ao ex-governador Pedro Pedrossian. A presença de onças-pintadas é comum na área, mas casos de ataques a pessoas são extremamente raros, o que causou comoção e preocupação entre moradores e frequentadores da região.

Além do episódio envolvendo o caseiro, moradores também relataram uma elevação repentina no nível do rio Miranda, que pode atingir até sete metros nos próximos dias — o que pode dificultar as buscas e aumentar o estado de alerta entre as comunidades ribeirinhas.