UFMS abre inscrições para bolsas de extensão

Estudantes de graduação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) podem se candidatar para participar de ações de extensão em 2024 com bolsa mensal de R$ 700.

As oportunidades incluem projetos, programas, eventos e cursos aprovados pela Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte (Proece).

As inscrições, em fluxo contínuo, estão abertas no Sistema de Informação e Gestão de Projetos (Sigproj) e vão até o dia 20 de dezembro. Para participar, é necessário estar regularmente matriculado em um curso de graduação e atender aos requisitos descritos no edital.

Extensão como oportunidade acadêmica

A pró-reitora, Lia Brambilla, destaca que o Programa Institucional de Bolsas de Extensão (Pibext) desempenha um papel importante na permanência e no sucesso dos estudantes na universidade. “Além de fornecer recursos para a execução de projetos de extensão, o auxílio também contribui de diversas formas para o bem-estar e o desenvolvimento do acadêmico”, explica.

Com a implementação da curricularização das ações de extensão, a UFMS tem registrado um aumento no número de projetos aprovados. A iniciativa fortalece o tripé ensino, pesquisa e extensão, além de estreitar os laços entre a universidade e a comunidade externa.

Benefícios e critérios para os bolsistas

Os selecionados para o Pibext terão a oportunidade de desenvolver habilidades como gestão de projetos, liderança e organização. Além disso, a participação exige dedicação de 20 horas semanais às atividades do projeto, sendo necessário preencher o plano de trabalho no Sigproj e apresentar histórico escolar para comprovar o desempenho acadêmico.

O coordenador da ação de extensão é responsável por abrir as vagas de bolsista no sistema, enviando e-mail para a Proece com as informações do projeto, critérios de avaliação e período de inscrição.

O edital completo está disponível no site da UFMS e detalha todos os procedimentos e pré-requisitos para a candidatura.

Serviço

Inscrições: até 20 de dezembro, no Sigproj

Valor da bolsa: R$ 700 mensais

Carga horária: 20 horas semanais

Contato: [email protected]

*Com informações da UFMS