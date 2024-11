UFMS abre inscrições para mais de 1.100 vagas em cursos de graduação

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) está com as inscrições abertas para o processo seletivo de movimentação interna e reingresso em cursos de graduação. Os interessados têm até o dia 11 de novembro para se inscreverem através da página de inscrição da universidade.

Oportunidade para retornar aos estudos

O processo seletivo oferece mais de 1.100 vagas em diversas áreas do conhecimento, distribuídas entre a Cidade Universitária e os câmpus de Aquidauana, Chapadão do Sul, Coxim, Naviraí, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas e do Pantanal.

De acordo com o pró-reitor de Graduação, Cristiano Argemon Vieira, a iniciativa visa proporcionar novas oportunidades para os estudantes. “Essa é uma chance para aqueles que, por algum motivo, precisaram interromper seus estudos e desejam retornar à UFMS, ou para aqueles que desejam mudar de curso”, explica.

Como participar

Para participar do processo seletivo, o candidato deve realizar um cadastro na página de inscrição da UFMS. A ocupação das vagas será prioritária para candidatos inscritos para reingresso e, caso ainda haja vagas disponíveis, serão destinadas à movimentação interna, dividida em quatro modalidades.

Sem taxa de inscrição e sem prova

Uma das vantagens do processo seletivo é que não há cobrança de taxa de inscrição e os candidatos não precisam realizar provas. A seleção será feita com base na análise da documentação apresentada pelos candidatos.

O edital completo com todas as informações sobre o processo seletivo está disponível no site da UFMS.

*Com informações da UFMS