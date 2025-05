UFMS oferece orientação gratuita para declaração do Imposto de Renda 2025

Com o prazo final de entrega da declaração do Imposto de Renda 2025 se aproximando, a população tem recorrido a iniciativas gratuitas de orientação para evitar erros que possam levar à malha fina. Em Mato Grosso do Sul, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) oferece atendimentos por meio dos Núcleos de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), presentes em diferentes câmpus da instituição.

Na Cidade Universitária, em Campo Grande, o atendimento ocorre de forma online, voltado principalmente a contribuintes com rendimentos anuais de até R$ 50 mil, microempreendedores e estudantes da própria universidade. As dúvidas são respondidas por e-mail em até 48 horas, com supervisão de professores. Segundo o coordenador do projeto, professor Emanoel Lima, o objetivo é aplicar na prática os conhecimentos adquiridos pelos estudantes de Ciências Contábeis, além de oferecer suporte direto à comunidade.

Erros Comuns e a Importância da Declaração Correta

Entre os erros mais frequentes, estão o esquecimento de rendimentos extras, como aluguéis ou aposentadorias de dependentes, venda de imóveis e ganhos com criptomoedas, que também precisam ser declarados. “A maioria das pessoas que cai na malha fina erra no preenchimento. Não basta apenas preencher e enviar: é preciso entender o que está sendo declarado“, alerta Emanoel.

No câmpus de Três Lagoas, o projeto é coordenado pelo professor Cleston dos Santos. Além dos atendimentos, são realizadas ações educativas como fóruns e capacitações. Um dos destaques deste ano será uma ação presencial no Shopping Três Lagoas, marcada para o dia 17 de maio. O atendimento pode ser solicitado pelo e-mail [email protected], com retorno em até 24 horas nos dias úteis.

Atendimento Personalizado e Conscientização Social

Já em Nova Andradina, estudantes dos semestres mais avançados realizam visitas a instituições locais e oferecem atendimentos presenciais mediante triagem. Sob orientação do professor Antônio Eduardo, os participantes são responsáveis pelo preenchimento e envio das declarações, desenvolvendo, ao mesmo tempo, habilidades de comunicação e postura profissional.

Além do auxílio técnico, a iniciativa também promove a conscientização sobre a destinação de parte do imposto a fundos sociais que apoiam crianças, adolescentes e idosos. Apenas em Campo Grande, o potencial de destinação chega a R$ 100 milhões. No entanto, em 2024, menos de 6% do valor disponível no estado foi efetivamente destinado.