UFMS realiza "aulão" pré-vestibular

O Cursinho UFMS realizará, no dia 28 de novembro, um aulão gratuito voltado para candidatos do Vestibular e do Programa de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). O evento acontecerá no Teatro Glauce Rocha, das 18h30 às 21h30.

Com conteúdos focados nas áreas de Matemática, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Redação, o aulão é uma oportunidade para revisar os principais tópicos cobrados nas provas, que ocorrerão nos dias 1º e 8 de dezembro. Além das aulas, o evento contará com atividades culturais e uma sessão especial com um psicólogo para abordar saúde mental na reta final dos estudos.

A expectativa é de casa cheia, com público estimado de 700 participantes. Nas edições anteriores, realizadas no mesmo local, cerca de 600 estudantes participaram, consolidando o sucesso da iniciativa.

Revisão gratuita para todos

O coordenador do Cursinho UFMS, Edivaldo José de Araújo Filho, destaca a importância do aulão para os candidatos. “Será uma noite especial, com conteúdos alinhados ao Vestibular e momentos de descontração. É uma chance de reforçar o aprendizado e receber dicas valiosas para conquistar a tão sonhada vaga na UFMS”, afirma.

Sobre o Cursinho UFMS

O Cursinho UFMS é um projeto de extensão que oferece preparação educacional gratuita para estudantes do Ensino Médio. Em 2024, foram disponibilizadas 700 vagas para aulas online e 100 vagas para aulas presenciais na Cidade Universitária. As atividades são conduzidas por professores da universidade com o apoio de estudantes bolsistas.

O evento é aberto ao público, e as inscrições podem ser feitas online.

*Com informações da UFMS