"Uma cólica forte, prolongada e que atrapalha as atividades do dia a dia não é normal", diz especialista sobre sintoma de endometriose

O Março Amarelo é o mês de conscientização sobre a endometriose, uma doença que afeta de 10% a 15% das mulheres em período fértil e, muitas vezes, é descoberta tardiamente por possuir sintomas semelhantes aos da menstruação. A ginecologista e obstetra Klissia Pires Souza participou de uma entrevista ao vivo na manhã desta quinta-feira (6), durante o Jornal CBN Campo Grande, e falou mais sobre o assunto, com dicas e informações a respeito da doença.

“O sintoma mais comum, infelizmente, é um sintoma que é comum para muitas mulheres: a cólica, como a cólica menstrual. E aí está o grande problema, porque muita gente tem cólica e menospreza esse sintoma. Mas ter cólica forte, que atrapalha as atividades do dia a dia, não é algo normal. […] Por isso, a importância deste mês para conscientizar as mulheres e evitar que a doença evolua. Geralmente, as mulheres só descobrem quando estão tentando engravidar, porque a endometriose, quando em estágio avançado, pode causar infertilidade“, explicou a especialista.