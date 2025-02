UPA do bairro Universitário receberá núcleo da GCM após tentativa de estupro

Unidade de Pronto Atendimento (Upa) do bairro Universitário vai receber um núcleo da Guarda Civil Metropolitana (GCM). A informação é da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social, que emitiram nota em solidariedade a uma enfermeira que foi vítima de Tentativa De Estupro.

O caso ocorreu na madrugada de ontem (25), e segundo informações, ao ser abordada a mulher gritou muito e conseguiu escapar do homem. Ele fugiu do local.

Nós conversamos com o presidente do Sindicato dos trabalhadores públicos em enfermagem do município de Campo Grande (Sinte), que enfatizou a falta de segurança dos locais de saúde.

“A Secretaria de Saúde precisa ter um plano de segurança. O homem teve a sua ação facilitada por conta da falta de segurança que a prefeitura não entrega nos serviços de saúde e arrastou a colega para o banheiro tentando estuprá-la”, explicou o presidente do Sinte.

Ainda segundo a nota do município, enviada à reportagem, “A Sesau e a GCM, estão empenhadas em reforçar as ações nas demais unidades e estudam iniciativas a curto e médio prazo, para ampliar cada vez mais a segurança nas unidades, como o projeto de monitoramento das unidades, que será interligado à GCM”. A Sesau está prestando todo o apoio necessário à servidora.