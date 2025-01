Usuários do transporte coletivo pagam valores diferentes em dia de reajuste da tarifa

Na Capital, usuários do transporte coletivo urbano amanheceram com o valor da tarifa reajustado em R$ 0,20, mas o aumento – de 3,51%, que elevou o valor de R$ 4,75 para R$ 4,95, conforme publicação extra no Diário Oficial de quinta-feira (23) – não chegou para todos que utilizam o serviço. De acordo com funcionários do Consórcio Guaicurus, a substituição dos cartazes com o preço reajustado foi feita de forma gradativa durante a manhã e, por isso, alguns usuários pagaram preços diferentes antes que a mudança fosse concluída em todos os terminais.

Mas essa não foi a sorte da dona-de-casa, Maria da Glória Rodrigues, que manifestou indignação ao ser questionada sobre o valor pago nesta sexta-feira (24), considerando sobretudo a estrutura do serviço. “Eu achei péssimo isso. Foi para R$ 4,95, tinha que melhorar para a população. O pessoal está revoltado com isso. Isso é um absurdo. Você por exemplo pega o 87 aqui, desce no General Osório, fica mais de 20 minutos esperando para subir para o Nova Bahia, porque quando encosta o 81 ninguém entra, é lotado, aí a gente fica lá esperando, esperando, foi péssimo, a gente não tem conforto nenhum.”

O consórcio, que representa as empresas que atuam no transporte coletivo urbano na Capital, informou que conforme a portaria publicada na noite de 23 de janeiro de 2025, a tarifa de R$ 4,95 entra em vigor hoje (24).

Sobre a divergência de valor, a informação é de que o “ocorrido pode ter sido causado por uma falha na atualização de nossos sistemas.”

Não houve posicionamento sobre perspectiva de melhorias no serviço oferecido, como ampliação da frota.

Sobre o reajuste, a Prefeitura de Campo Grande informou, por meio de nota, que ele foi aprovado pelo Conselho de Regulação e que a administração municipal está exigindo do consórcio o cumprimento de obrigações contratuais, como a renovação da frota – substituição de 190 ônibus até 2025.

A nota também destaca que cinco terminais recebem investimentos para reforma.

CONFIRA A NOTA NA ÍNTEGRA

“A nova tarifa do transporte público de Campo Grande foi aprovada pelo Conselho de Regulação, composto por representantes da sociedade civil (OAB, Planurb, CREA, Agereg, Consórcio Guaicurus, CAU-MS, Umam, Conselhos Regionais das Regiões Urbanas, ABCCON-MS, entre outros). O valor da tarifa técnica será de R$ 6,17, mas o usuário pagará R$ 4,95, conforme publicado no Diário Oficial de Campo Grande edição n. 7.799.

É importante esclarecer que esse reajuste não foi uma escolha da Prefeitura. Ele segue as regras do contrato de concessão firmado em 2012 entre o Consórcio Guaicurus e a administração municipal, que prevê revisões anuais. No entanto, a Prefeitura tem atuado de maneira rigorosa para minimizar o impacto no valor pago pelos usuários. Além disso, uma decisão judicial obrigou a aplicação deste reajuste, após o esgotamento dos recursos jurídicos.

O reajuste reflete apenas a recomposição da inflação do último ano, sem acréscimos além do necessário, garantindo que o valor final da tarifa pago pelos passageiros continue acessível.

A prefeita Adriane Lopes passou a fiscalizar o contrato de maneira rigorosa e adotou medidas para proteger os usuários de aumentos maiores, como a manutenção de subsídios que ajudam a reduzir a tarifa, além da parceria com o Governo do Estado, que repassa recursos para o transporte de estudantes da Rede Estadual. A Prefeitura também assegurou isenções de impostos aprovadas pela Câmara Municipal, tudo isso para evitar que o valor impactasse ainda mais a população.

Adicionalmente, a Prefeitura está exigindo do Consórcio Guaicurus o cumprimento de obrigações contratuais, como a renovação da frota, com a substituição de 190 ônibus até 2025. Em 2023, a atual gestão já garantiu a troca de 71 veículos, melhorando a qualidade do serviço.

Além disso, a Prefeitura está investindo na reforma de cinco terminais de ônibus, alguns dos quais nunca haviam sido reformados em mais de 30 anos. Essas reformas vão oferecer mais conforto e segurança aos passageiros, com a instalação de postos permanentes da Guarda Civil Metropolitana e o fechamento dos portões para garantir maior segurança.

Com todas essas ações, a Prefeitura reafirma o compromisso de oferecer um transporte público mais eficiente, seguro e acessível para toda a população de Campo Grande.”

