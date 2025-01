Vazamento de esgoto atormenta moradores do bairro São Francisco há mais de um ano

Com a chegada da temporada de chuvas em Campo Grande, não são apenas as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti que preocupam a população. A infraestrutura da cidade também entra na pauta de preocupações dos moradores.

Em diferentes regiões da capital, como o Bairro São Francisco, a situação se agrava com o extravasamento de esgoto, algo que ocorre mesmo com chuvas de baixo volume.

Um ouvinte da Rádio CBN Campo Grande, que reside na região, enviou imagens que mostram o esgoto transbordando e correndo pelas ruas, especialmente no cruzamento da Avenida Ernesto Geisel com a Rachid Neder, área já conhecida pelos alagamentos.

“A gente está enfrentando um problema muito sério. Qualquer chuvinha que dá, seja fraca ou forte, os esgotos não suportam a capacidade do volume de água e vazam. O esgoto passa todinho na frente do meu condomínio, a gente tem que passar com o carro em cima dele, e o cheiro é insuportável”, relatou.

Esgoto vaza mesmo com chuva fraca – Vídeo: Arquivo Pessoal

A equipe da Rádio CBN Campo Grande entrou em contato com a concessionária responsável pelos serviços de água, coleta e tratamento de esgoto de Campo Grande e está aguardando um retorno sobre o problema.

Além do vazamento de esgoto, o ouvinte também mencionou os alagamentos frequentes na região. De acordo com o Serviço Geológico do Brasil (SGB), o grau de risco de inundações na área é alto.

A localização, na planície de inundação do Córrego Cascudo, pertence à bacia do Córrego Prosa e é totalmente urbanizada. Embora o Córrego Cascudo esteja canalizado, o risco de alagamentos continua sendo uma preocupação constante.

Para mitigar esse problema, o SGB sugere a implementação de um sistema de alerta para eventos de inundação, permitindo que os moradores sejam evacuados com antecedência e evitando riscos à segurança das famílias.

O órgão também recomenda o monitoramento das Áreas de Proteção Permanente (APP), para evitar que famílias ocupem essas áreas vulneráveis.