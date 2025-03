Veja como será o plantão médico nas UPAs e CRSs neste sábado em Campo Grande

Neste sábado (22), as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e os Centros Regionais de Saúde (CRSs) de Campo Grande estarão com escala médica definida para atendimentos adultos e infantis durante os períodos matutino, vespertino e noturno.

No período da manhã, a UPA Leblon terá o maior número de médicos para atendimento adulto, com nove profissionais, enquanto para atendimento infantil, destaca-se também o Leblon com nove profissionais.

Já a UPA Santa Mônica contará com cinco médicos para adultos e cinco para crianças durante o período matutino.

À tarde, novamente a UPA Leblon é a unidade com o maior número de médicos adultos e infantis disponíveis, com nove profissionais em cada categoria.

Unidades como UPA Almeida e UPA Moreninha não terão médicos disponíveis para atendimento infantil no período vespertino.

Durante a noite, a unidade com mais médicos para atendimento adulto será novamente a UPA Leblon, com sete profissionais. Para atendimentos infantis, UPAs como Cel. Antonino e Universitário contarão com seis médicos cada.

Os CRSs Aero Rancho, Coophavila II, Nova Bahia e Tiradentes também estarão com equipes médicas preparadas para atender a população, variando entre quatro e seis médicos, dependendo da unidade e horário.

*Com informações da Prefeitura de CG