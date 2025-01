Verão sul-mato-grossense é marcado por calor e instabilidade

Sessenta municípios de Mato Grosso do Sul estão sob aviso de perigo potencial de chuva intensa até a próxima sexta-feira, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Nesses locais, a possibilidade de chuva pode alcançar um volume entre 20 e 30 milímetros por hora (mm/h) ou até 50 mm/dia, com ventos de até 60 quilômetros por hora (km/h). Apenas uma pequena faixa da região sudoeste está fora do aviso.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), essa situação meteorológica ocorre devido às condições típicas do verão, como o aquecimento diurno aliado à alta umidade.

Além disso, entre quinta-feira (30) e sexta-feira (31), a formação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai, aliada a uma frente fria, favorece a formação de instabilidades no estado de Mato Grosso do Sul, com risco de chuvas intensas.