Vereadores e secretário debatem reparos emergenciais necessários nas ruas da Capital

As chuvas intensas das últimas semanas em Campo Grande prejudicaram diversas vias da cidade. Nesta terça-feira (29), vereadores se reuniram com secretários municipais para cobrar mais agilidade nas obras de reparo em Campo Grande.

A reunião foi realizada antes da sessão ordinária da Câmara Municipal. Os parlamentares relataram que recebem, diariamente, pedidos da população por serviços como tapa-buraco, recapeamento e encascalhamento.

Secretaria cita falta de condições para executar obras

O secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Marcelo Miglioli, afirmou que há recursos disponíveis para as obras. No entanto, destacou que as chuvas dificultam a execução dos serviços.

“Estamos com equipes nas ruas, mas sem condições de trabalho por causa do clima. Esperamos melhora nos próximos dias”, disse Miglioli.

Medida emergencial tenta minimizar riscos

Como solução temporária, a prefeitura tem usado a “bica-corrida”, um material que pode ser aplicado mesmo em dias de chuva. Ele serve de base para receber o asfalto posteriormente.

A ação busca evitar acidentes em trechos mais críticos, enquanto o clima impede a aplicação de massa asfáltica.

Falta de mão de obra atrasa serviços de zeladoria

Outro problema citado foi a baixa adesão ao Programa de Inclusão no Mercado de Trabalho (Primt). Das 300 vagas abertas para serviços de zeladoria, como limpeza de bueiros e praças, apenas 52 foram preenchidas.

Segundo Miglioli, o Executivo estuda alterações na lei do programa. A meta é tornar o Primt mais atrativo para candidatos.

Câmara vai analisar nova proposta do Executivo

O presidente da Câmara, vereador Epaminondas Neto (Papy), informou que o projeto de mudança será enviado pelo Executivo. A proposta deve ser debatida pelos parlamentares.

“Queremos melhorar o programa e garantir que ele funcione bem na Secretaria de Infraestrutura”, afirmou.

Também participaram da reunião os secretários Ademar da Silva Júnior (Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico) e Ulisses Rocha (adjunto de Governo).