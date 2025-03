Vila Carvalho vence o Carnaval 2025 e soma 22 títulos

“[…] Renascer das cinzas, ir à luta mais uma vez. A Vila canta feliz da vida a linda história da Dona Inês […]”, o samba entoado pelos 600 integrantes da Escola de Samba Unidos da Vila Carvalho contagiou os campo-grandenses e deu à Verde e Rosa o título de campeã do Carnaval 2025.

Este é o 22º título da agremiação, que estreou no desfile das escolas de samba de Campo Grande em 1969. E que este ano trouxe ainda mais orgulho à matriarca da escola, Inês Mônica Castro, de 83 anos, a grande homenageada.

“Todos estavam bonitos, encantados, todas as alas, todos. A escola inteira é a minha vida desde a infância”, disse Dona Inês.

Para o vice-presidente da escola, Wlauer Carvalho, garantir o título com o enredo que conta “A força de Dona Inês”, provoca um sentimento especial.

“Nada melhor do que ser campeão com esse enredo. Com a nossa mãe, a nossa matriarca da nossa Verde e Rosa. Comemoramos cheios de alegria, com o coração a mil e com a alma lavada. Não só fazemos o Carnaval em janeiro e fevereiro, mas fazemos Carnaval o ano inteiro”, comemorou Wlauer.

Apuração

A apuração das notas do desfile das escolas de samba do Carnaval 2025 ocorreu na quarta-feira (5) e deu o título a Vila Carvalho, com apenas 60 décimos de diferença da vice-campeã, Deixa Falar, que venceu o Carnaval no ano passado.

O pódio do Carnaval este ano teve a Vila Carvalho em primeiro lugar; Deixa falar em segundo e Catedráticos do Samba em terceiro.

O presidente da Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande (Lienca), Alan Catharinelli, avaliou o trabalho das escolas nos dois dias de desfile na Praça do Papa. “Foi um carnaval que a gente pode mostrar que o desfile das escolas de samba tem crescido a cada ano em Campo Grande. Estamos muito felizes e com o sentimento de dever cumprido”, disse.

Segundo o presidente da Lienca, a cada dia de desfile cerca de 10 mil pessoas passaram pela Praça do Papa para prestigiar a apresentação das escolas.

Na segunda-feira (3) desfilaram as escolas Unidos da Vila Carvalho, Catedráticos do Samba e Igrejinha. Na terça-feira (4) foi a vez de Unidos do Bairro Cruzeiro, Deixa Falar e Cinderela Tradição do José Abrão.