Wolbachia traz proteção de até 65% contra a dengue em algumas regiões da Capital

Após a primeira morte confirmada por dengue e a volta do sorotipo 3 a circular em Mato Grosso do Sul, a doença se tornou uma preocupação para o estado, principalmente nos municípios da Costa Leste, divisa com São Paulo, onde há mais casos confirmados da dengue tipo 3.

Em entrevista ao vivo durante o Jornal CBN Campo Grande desta segunda-feira (17), o médico infectologista Julio Croda falou sobre as formas de combate à doença que estão sendo realizadas no estado, como a campanha de vacinação em Dourados, além de trazer com exclusividade os resultados preliminares obtidos após a soltura da Wolbachia em Campo Grande.

Infectologista Julio Croda no estúdio da CBN CG