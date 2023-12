O diretor de operações do Sebrae/MS, Tito Estanqueiro, participou do CBN Agro deste sábado (2) e na oportunidade falou sobre 19º RuralTur, que ocorre entre os dias 12 e 14 de dezembro, em Campo Grande.

O evento conta com palestras e painéis, com abordagens a cultura pantaneira, liderança, gastronomia, rodadas de negócios e interações do turismo rural para provomer o desenvolvimento do turismo rural com novos produtos e serviços.

Acompanhe a entrevista na íntegra: