Agehab destina R$ 30,5 milhões para atender famílias no antigo Clube Samambaia

A Agência Popular de Habitação de Mato Grosso do Sul (Agehab) anunciou um investimento de até R$ 30,5 milhões para atender 463 famílias que vivem no antigo Clube Samambaia, em Campo Grande. A iniciativa faz parte do programa Periferia Viva - Urbanização de Favelas, uma modalidade do Pró-Moradia, integrada ao Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

O antigo Clube de Campo Samambaia, localizado no Jardim Los Angeles, região sul da capital, foi invadido em 2016 e, desde então, as famílias vivem em situação de vulnerabilidade. O objetivo do projeto é melhorar a qualidade de vida dessas famílias, oferecendo assistência habitacional para aquelas que recebem até três salários mínimos.

Continue Lendo...

O projeto inclui a urbanização de moradias precárias, melhorias na infraestrutura urbana, ampliação de equipamentos comunitários e trabalho social. Após visitas técnicas, foram identificadas as necessidades de reformas em cada residência, como consertos em banheiros, áreas comuns e outros cômodos que necessitam de reparos.

Além das melhorias nas residências, o projeto também prevê a pavimentação de vias e soluções para problemas de drenagem, que são desafios significativos na área.

*Com informações do Governo de MS