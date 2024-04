Aldeia Água Bonita recebe curso de informática

Mais de 30 indígenas foram certificados no curso de informática básica na Aldeia Indígena Água Bonita, localizada no Bairro Tarsila do Amaral, em Campo Grande.

As aulas foram realizadas no Dia dos Povos Indígenas, 19 de abril, com o objetivos de auxiliar no desenvolvimento pessoal e profissional, por meio da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv).

Continue Lendo...

Conforme o professor Elizeu Rodrigues Moreira Junior, analista em Cloud, o rendimento do curso foi muito positivo. “No começo alguns tiveram muitas dificuldades, pois se tratava do primeiro contato com o computador, mesmo hoje, todos tendo acesso à internet por meio de celulares, o computador acaba sendo um desafio", explica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os alunos tiveram aula de introdução à computação, diferenças entre software e hardware, além de aprendizado em algumas ferramentas importantes, em destaque o Word, Excel e Power point.

“Depois de 20 anos chegou um curso como esse para a nossa comunidade. Trabalho o dia inteiro e só a noite tenho disponibilidade. Fiz o curso e gostei bastante e planejo participar de outros, pois já fiquei sabendo que tem curso de Design de Sobrancelha e Manicure e Pedicure”, disse a jovem Jamieli Pereira.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande