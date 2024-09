Alta nos custos de produção e a oscilação dos mercados internacionais preocupa agricultores

No CBN Agro deste sábado (28), Fabio Caminha, diretor da Aprosoja/MS, fala sobre o cenário da safra 2024/2025 e os desafios que os produtores de soja enfrentarão nos próximos meses. A alta nos custos de produção e a oscilação dos mercados internacionais são fatores que têm gerado preocupação entre os agricultores, principalmente no Mato Grosso do Sul.

Segundo Caminha, o custo de produção elevado e as margens apertadas trazem grande pressão para os produtores. “O custo de produção tem um peso muito grande na rentabilidade do produtor. O preço não recuou o suficiente para se ajustar à nova realidade do mercado”, explica.

Além disso, ele comenta sobre o mercado global de soja, que deve se manter desafiador com a alta produção nos Estados Unidos e na Argentina. Isso pressiona os preços, enquanto os custos de insumos como fertilizantes continuam altos. Fábio Caminha destaca também a importância de estratégias eficientes de comercialização para enfrentar o cenário de volatilidade. “Hoje, o produtor precisa ser tão eficiente fora da porteira quanto é dentro dela”, reforça.

Confira a entrevista completa: