Área de fazenda do Projeto Jaguatiricas é atingida pelo fogo no final de semana

Nesta segunda-feira (05) já foram registrados 7.056 focos de incêndio no bioma pantaneiro, conforme monitoramento do sistema Pantanal em Alerta. Desse total, mais de 5 mil focos estão no Pantanal Sul, nas regiões de Miranda e Corumbá.

De acordo com o boletim diário da Operação Pantanal 2024, publicado nesta segunda-feira (05), as ações de combate continuam direcionadas em sete grandes focos de incêndio.

Um dos locais que tem exigido esforços redobrados das equipes fica próximo à fazenda São Francisco, no município de Miranda. No domingo (05), o fogo que se alastrava pela região cruzou a margem do Rio Miranda e invadiu o perímetro da fazenda, onde fica a base do Projeto Jaguatiricas, que trabalha na conservação desse felino.

Segundo o coordenador do projeto Henrique Concone, há três dias, ele acompanhava a coluna de fumaça das queimadas a cerca de 30 quilômetros da fazenda, mas ontem pela manhã o fogo alcançou a propriedade. O coordenador ainda relatou que uma jaguatirica fêmea segue sendo monitorada com mais atenção, já que de acordo com o sinal do colar identificador ela está caminhando na área de possível queimada na fazenda.

Conforme a coordenação da Operação Pantanal 2024, cerca de 30 agentes estão na região combatendo os focos de queimadas.

Já na região da Nhecolândia, sudoeste do Pantanal, outro incêndio de grande proporção está avançando com rapidez devido aos ventos, vegetação extremamente seca e à baixa umidade do ar. As equipes de combate enfrentam muita dificuldade para chegar ao local. A situação ameaça o Parque Estadual do Rio Negro e as áreas ribeirinhas. Aeronaves estão realizando lançamentos de água, mas as chamas seguem sem controle.

Segundo o Prevfogo/Ibama cerca de 8% da região pantaneira já foi consumida pelo fogo neste ano, são mais de um milhão de hectares queimados.

A expectativa é de que uma frente fria avance sobre Mato Grosso do Sul no próximo final de semana, situação que pode contribuir com a redução dos focos de queimadas. A temperatura no Pantanal tem variado entre 37 e 40 graus nesses últimos dias, com índice de umidade do ar chegando até 13% durante o dia.