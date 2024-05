Arquidiocese de CG mobiliza doações às vítimas das enchentes no RS

Às vésperas de celebrar Corpus Christi (30), a Arquidiocese de Campo Grande intensifica as ações solidárias às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O trabalho é considerado pela igreja um gesto concreto durante ato o religioso.

Segundo o coordenador de Pastoral da Arquidiocese de Campo Grande, Padre Cléber Brugnago Rosa, a ação é uma união de forças de 54 paróquias espalhadas em 7 municípios. “A fé sem obras é morta, então neste momento tão importante para nós católicos, estamos trabalhando para ajudar quem mais precisa”.

Continue Lendo...

A ação de arrecadação e distribuição de donativos ao Rio Grande do Sul conta com a participação da organização internacional Cáritas Brasileira. De acordo com o Padre, esta parceria é fundamental para garantir que as doações cheguem às vítimas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Agora, de acordo com os bispos do Rio Grande do Sul, as pessoas precisam de alimentos, água potável, produtos de limpeza, rodo, pano de chão, roupas de cama, mesa e banho e colchões”.

Em relação à alimentação, o coordenador de pastoral chamou a atenção para que as doações sejam de alimentos enlatados. “As pessoas não tem estrutura para preparar as refeições neste momento, muitos estão sem fogão e botijão de gás. Então alimentos enlatados como sardinha, feijoada, entre outros facilita a realização de uma refeição”.

Os trabalhos em Campo Grande contam com o apoio da Pastoral da Juventude. As doações podem ser entregues nas igrejas. Acompanhe a entrevista completa.

CLIQUE AQUI e siga nosso canal de notícias no WhatsApp.

Para sugerir pautas ou enviar vídeos e imagens,

salve nosso número 67 9932 3500