Campo Grande oferece mais de 3 mil vagas de emprego em 162 áreas

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) anunciou nesta quinta-feira (8) a disponibilidade de 3.358 vagas de emprego em 162 profissões distintas em Campo Grande. As oportunidades são ofertadas por 260 empresas da região e cobrem uma ampla gama de setores e níveis de experiência.

Entre as vagas em destaque, há posições para açougueiro (nove vagas), balconista de açougue (55 vagas), camareiro de hotel (10 vagas), desenhista projetista mecânico (uma vaga), eletricista de instalações (duas vagas), faturista (uma vaga), garçom (44 vagas), retalhador de carne (50 vagas) e vigilante (25 vagas), entre outras.

Para aqueles que buscam uma primeira oportunidade de trabalho ou não possuem experiência prévia, há 2.169 vagas disponíveis em 81 profissões. Entre as funções com vagas sem exigência de experiência estão auxiliar de armazenamento (29 vagas), auxiliar nos serviços de alimentação (225 vagas), empacotador à mão (20 vagas), servente de obras (63 vagas), técnico de saúde bucal (1 vaga) e zelador (1 vaga).

Além disso, a Funsat oferece oportunidades específicas para pessoas com deficiência (PcD), com um total de nove vagas em quatro funções.

Os interessados em se candidatar a uma das vagas disponíveis devem comparecer à sede da Funsat com documentos pessoais, incluindo RG, CPF e carteira de trabalho. A fundação está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, e funciona das 7h às 17h. Também é possível acessar as vagas por meio do aplicativo Sine Fácil.