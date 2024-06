Campo Grande recebe a 3ª edição do festival 'Churrascos do Mundo'

O festival 'Churrascos do Mundo' é um evento criado pela Fazenda Churrascada e que reúne chefs especialistas em churrasco de todo o mundo, para criar e compartilhar pratos que refletem sua cultura e paixão.

A cada edição, um desses chefs é responsável por criar um prato especial que ficará disponível durante dois meses em todas as unidades da Fazenda Churrascada pelo país. Em Campo Grande, o lançamento oficial foi na noite desta terça-feira (25),no restaurante localizado no Parque dos Poderes. Veja fotos abaixo.

Edições anteriores

Na primeira edição do festival 'Churrascos do Mundo', em 2022, a Fazenda Churrascada recebeu o chef holandês Jord Althuizen. O prato criado por ele foi inspirado em uma viagem ao sul dos Estados Unidos e baseado na experiência que ele vivenciou por lá.

Quem esteve na estreia do festival pode provar o prime rib flambado com manteiga de tutano defumada, pão de milho e abóbora, além de purê de milho defumado coberto com milho tostado.

Para a segunda edição, em 2023, o chef John Relihan criou e apresentou um prato inspirado em sua cultura Irlandesa: beef Tomahawk; repolho com bacon; batatas assadas, chimichurri.

O chef escolhido para a 3ª edição, que acontece está sendo realizada neste ano, foi Mike Johnson, um chef de St. Louis, Missouri, EUA. Hoje, ele é chef e dono do St. Louis’ Sugarfire Smoke House, restaurante com mais de 13 localidades e vencedor de muitos prêmios. Assim, ele trouxe seu american barbecue às Fazendas Churrascadas.

O prato do chef Mike Johnson é o Bife Cajun T-Bone, com worcestershire (molho inglês) caseiro e manteiga de Chalota - tipo de cebola pequena e alongada, com sabor mais suave e adocicado do que a cebola comum -, acompanhado de uma porção generosa de milho cremoso "maque choux" (um prato típico da culinária de Louisiana e Cajun, que consiste num guisado à base de milho e vegetais, com bastante condimentos, como as pápricas).

Serviço

Fazenda Churrascada Campo Grande - avenida do Poeta 510, Parque dos Poderes.

@instagram.com/fazendachurrascadacg