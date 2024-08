Chefe da Embrapa Gado de Corte destaca benefícios da tecnologia na pecuária para toda a população

A Embrapa Gado de Corte, em parceria com diversos pesquisadores e produtores, tem desempenhado papel crucial no desenvolvimento de tecnologias que facilitam a vida rural e promovem a sustentabilidade na pecuária. Antônio Rosa, chefe-geral da Embrapa Gado de Corte, esteve presente no CBN Agro deste sábado (17), e afirmou que a instituição tem a missão de fornecer ao produtor ferramentas e soluções que contribuam para uma produção mais eficiente e sustentável.

Em 2012, a Embrapa Gado de Corte realizou a primeira mensuração de gás metano emitido pelo gado no Brasil, marcando um avanço significativo na compreensão das emissões de gases de efeito estufa no setor. A partir dessa base, o país começou a adotar metodologias inovadoras para compensar o metano gerado, enfrentando os desafios globais de forma proativa.

Continue Lendo...

"Nós evoluímos na base da pancada", comenta Rosa, ao relembrar como o Brasil passou a se destacar na pecuária mundial, enfrentando críticas e se adaptando rapidamente para responder às demandas ambientais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O sistema de produção de baixo carbono na pecuária, que vem sendo desenvolvido e aperfeiçoado pela Embrapa, é um exemplo de como as inovações tecnológicas podem transformar o setor. Uma pastagem bem manejada, segundo Rosa, tem o potencial de minimizar as emissões totais de gases de efeito estufa, tornando a pecuária mais sustentável e alinhada com as metas ambientais globais.

Confira a entrevista completa, no CBN Agro deste sábado (17):