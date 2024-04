Cirurgia endoscópica é aliada de atletas no tratamento de lesões

A lesão na vida de um atleta é relativamente comum para quem desafia o limite do próprio corpo no dia a dia. Quando o problema extrapola o tratamento convencional muitas vezes o médico precisa indicar a cirurgia. Numa corrida contra o tempo para a recuperação, uma das estratégias à disposição na atualidade é a cirurgia endoscópica.

Segundo o ortopedista esportivo e presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), Rodrigo Prado, para o atleta cada minuto conta.

“Não só a cirurgia endoscópica como artroscópica, na ortopedia, já vem sendo realizada há um tempo. A da coluna é um pouco mais nova, então a gente tem dado às pessoas, aos pacientes, aos atletas um retorno melhor, um resposta melhor ao tratamento, eles têm uma recuperação melhor porque a agressão que eles sofrem com o procedimento é bem menor, e isso aliada a tecnologia também tem essa resposta melhor aos pacientes”.

Ainda sobre a volta às atividades, o médico lembrou que antes da cirurgia por vídeo, o tempo de recuperação variava em torno de três meses para um atleta, hoje este tempo caiu para cerca de um mês.

Ele, que participou da Terceira Jornada de Endoscopia da Coluna de Mato Grosso do Sul, frisou a importância da troca de experiência entre os profissionais da saúde e antecipou que a SBOT deve realizar um evento em Campo Grande no mês de junho. “Poderão participar, ortopedistas com base em trauma, trabalhadores na área da saúde e estudantes. O evento será no mês de junho”. Acompanhe a entrevista completa.