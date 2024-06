Com expectativa de lançamento nacional, Raphael Vital prepara álbum com 9 músicas

Às vésperas de viver um dos momentos mais marcantes de sua carreira, o cantor, compositor e instrumentista, Raphael Vital foi a atração do quadro CBN Cultural, desta sexta-feira (28). Com trabalho autoral, o artista antecipou que em cerca de um mês deve anunciar o contrato com uma gravadora nacional que vai lançar seu trabalho para todo o Brasil. “Já está quase tudo certo. Só não posso ainda anunciar o nome”, explicou Raphael.

Esta é a segunda vez que ele participa do Jornal CBN CG. Em 2023, ele esteve em agosto na rádio do Grupo RCN. Carismático e com um repertório intimista, de voz e cordas, Vital apresentou três canções próprias: ‘Lagos’ (instrumental), ‘De passagem’ e ‘Eu vou de trem’.

Durante o bate-papo, ele falou sobre a experiência de dividir a rotina entre Campo Grande e São Paulo e da parceria com os músicos Chico e Renato Teixeira. “O Chico inclusive abriu as portas da casa dele para mim. Tem sido muito legal, de muito aprendizado, de amadurecimento, com várias oportunidades e tem também a participação do programa Balaio na TV Cultura, que o Chico e o Renato apresentam, tem sido muito legal”. Acompanhe a entrevista completa.