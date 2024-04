Comercialização do milho segue muito lenta no Brasil

O mercado físico do milho mantém o tom de acomodação predominando mais ofertas do que interesse de compradores, levando a saca em Campinas para próxima dos R$61,50/sc .Na B3, os futuros de milho apresentaram pequenas oscilações no campo negativo ao longo do dia.

Além do movimento negativo dos futuros em Chicago, o lento avanço da comercialização no mercado interno refletiram sobre os preços futuros. O contrato mai/24 (CCMK24) recuou 0,92% e fechou o pregão regular de 02/04 cotado em R$ 58,95/sc.

Confira a coluna CBN Agro Mercado na íntegra: