Cooperativa de crédito projeta agências em mais de 40 municípios de MS

A Cresol, uma das principais instituições financeiras cooperativas do país, pretende destinar R$ 15 bilhões em crédito rural para a Safra 24/25 e parte desse recurso será destinado para produtores em Mato Grosso do Sul. A cooperativa de crédito está presente no estado com agências na capital e no interior e pretende expandir ainda mais os negócios regionais.

Nos últimos anos, o cooperativismo brasileiro vem experimentando um boom, com o aumento do número de cooperados, empregados, valor de ativos e distribuição dos ganhos, as chamadas sobras.

Continue Lendo...

Em 2023, o setor cresceu cerca de 10%, enquanto o Produto Interno Bruto (PIB) avançou 2,9%. A Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) já anunciou a pretensão de movimentar R$ 1 trilhão em três anos. Dentro dessa expansão, está a projeção da Cresol de implantar agências em mais de 40 municípios de MS.

Acompanhe na entrevista à Rádio CBN Campo Grande do gerente regional da Cresol, Guilherme Henrique Neves, e do assessor de negócios da cooperativa no estado, Marcos Vinícius Machado.