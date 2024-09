Déficit fiscal reacende discussão sobre a política fiscal brasileira

No CBN Finanças desta terça-feira (24), o colunista e economista Hudson Garcia avaliou como o déficit fiscal de R$ 69 bilhões para 2024 reacende a discussão sobre a condução da política fiscal no Brasil.

Do total do débito, R$ 40,5 bilhões correspondem às despesas fora da meta fiscal, direcionadas ao enfrentamento de calamidades, como as enchentes no Rio Grande do Sul e as queimadas no Pantanal e na Amazônia, além de pagamentos retroativos ao Judiciário.

Embora essas despesas estejam dentro das propostas previstas pelo novo arcabouço fiscal, o volume delas levanta preocupações sobre a sustentabilidade das contas públicas no longo prazo. Acompanhe a avaliação.