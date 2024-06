Disfrutar, melhor restaurante do mundo!

Disfrutar, localizado aqui em Barcelona, acaba de ganhar o posto de número 1, entre os 50 melhores restaurantes do Mundo pela “50 Best Restaurants”. A premiação aconteceu na noite de ontem, quarta feira, dia 5 de junho em Las Vegas nos Estados Unidos.

O Disfrutar é um verdadeiro tesouro na cena gastronômica de Barcelona. Eu tenho a sorte de morar a duas quadras do restaurante que tem uma pequena entrada, discreta, na frente do mercado Ninot no bairro da Eixample Esquerda.

Continue Lendo...

Quem passa na frente nem imagina que aquela entrada discreta revela um três estrelas Michelin e que tem um menu que aborda inovação e criatividade, gastronomia molecular e busca constantemente novas técnicas e sabores. (Galeria de fotos ao final da reportagem)



E agora ocupa o posto de melhor restaurante do planeta! Mais uma surpreendente notícia para essa região do mundo. Afinal a Catalunha é nomeada como Região Mundial da Gastronomia em 2025.

A equipe por trás do Disfrutar é formada por três chefs talentosos e visionários: o Oriol Castro, Eduard Xatruch e Mateu Casañas, que têm uma reputação notável no mundo da gastronomia.

Para entender a essência do Disfrutar, é importante mencionar o nome de Ferran Adrià. O renomado chef catalão, considerado um dos melhores do mundo, foi mentor e inspiração para os chefs do Disfrutar. Adrià é conhecido por seu trabalho revolucionário na gastronomia, especialmente na cozinha molecular, essa abordagem tecno-emocional, que combina ciência e arte culinária, é uma marca registrada do Disfrutar.

A cozinha molecular do Disfrutar é uma experiência que vai além do sabor. É uma jornada emocional, onde cada prato é cuidadosamente concebido para estimular todos os sentidos.

Cada prato é uma verdadeira obra de arte, que combina sabores, texturas e aromas de maneira inovadora: bombas de caviar, tempurá de gema de ovo, pasta sem trigo, esferificações de azeitona que explodem na boca, gelatina de cogumelo e trufas, sanduíche aerado de frutos do mar, doces em texturas inimagináveis, as cerâmicas de multi formatos e cores, salão e cozinha impecáveis e um staff informal e muito atencioso, são algumas das lembranças que carrego das experiências que tive no restaurante, que durante a pandemia sobreviveu vendendo alguns de seus melhores quitutes em formato pra viagem.

Os chefs trazem consigo uma riqueza de conhecimento e experiência, provenientes de anos de trabalho com Ferran Adrià no lendário El Bulli. Sua paixão pela culinária se reflete em cada prato servido no Disfrutar, e é o que os torna líderes na vanguarda da gastronomia mundial.

Com o prêmio de Melhor Restaurante do Mundo, o Disfrutar solidifica seu lugar como um dos destinos gastronômicos mais aclamados e desejados do planeta.

Se você tiver a oportunidade de visitar Barcelona e não conseguir reservar uma mesa para o menu degustação do Disfrutar, tente visitar o Compartir, que é uma especie de irmão menor do grupo, com menu moderno e que une também criatividade e tradição e que dá a opção de pedir o prato que quiser do cardápio, não somente a experiencia de menu confiança como no Disfrutar.

O prêmio dos 50 melhores restaurantes do mundo existe desde 2002 e foi criado pela revista britânica "Restaurant". A escolha dos melhores restaurantes do mundo conta com mais de 1000 especialistas em gastronomia, dentre: chefs, restaurateurs, jornalistas, críticos e Foodies do mundo todo, que de forma sigilosa e auditada apontam anualmente alguns dos melhores destinos para experiências únicas, sendo assim um termômetro para as tendências gastronômicas globais.

A lista de jurados muda de tempos em tempos, eu mesmo já tive o privilégio de participar de algumas edições como jurado, o que faz o prêmio bem versátil.

No time principal da presidência da academia contamos com a célebre brasileira Rosa Moraes, um dos nomes mais importantes do mundo quando o assunto é alta cozinha.

No ano passado, o restaurante peruano Central alcançou o reconhecimento máximo e agora sai do 'ranking' e vai para o hall "Melhor dos Melhores", onde figuram antigos restaurantes número Um que incluem os espanhóis El Bulli e El Celler de Can Roca.

Este ano o Brasil tem dois super restaurantes na lista dos melhores: A Casa do Porco do Chef Jefferson Rueda e Janaína Torres em São Paulo e o Oteque do chef Alberto Landgraf no Rio de Janeiro. Celebramos também o super prêmio de melhor chef do mundo para a Janaína Torres e o prêmio de melhor ação social “Champion of Change” para o Chef João Diamante do Rio.

Quer ver imagens da minha última visita ao Disfrutar?! Só conferir no meu instagram: @chefpaulomachado

Clique aqui e veja a lista completa dos 50 melhores restaurantes do mundo no link abaixo:

Em tempo quero comentar três ações para ajudarmos as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul:

- Dia 21 de junho um grupo de amigos voluntários vai realizar a Festa Junina Solidária pelo RS, com grande evento na rua Eduardo Elias Zahran, 1967, saiba mais no perfil do instagram @festajuninasolidariars

- O coletivo Produtores Gaúchos Unidos trabalha incansavelmente para levar mercadorias locais dos afetados pelas enchentes a restaurantes e estabelecimentos comerciais em todo o Brasil. A ação já mobilizou mais de 220 produtores e mais de 90 comércios em todo o país, mostrando-se uma solução eficaz e econômica. Junte-se a iniciativa e saiba mais pelo instagram: @produtoresgauchosunidos

- A marca de vendas on-line de vinhos gaúchos, Vinhos por Aí está com uma super promoção de vinhos dos rótulos locais que resistiram a enchente no depósito da marca. A ação de vendas encabeçada pela proprietária Gisa pode ser acessada também no perfil do instagram: @vinhosporaioficial .



Ajude o RS! E fique ligado na coluna viagem de sabores na CBN Campo Grande.