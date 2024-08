Disputa embolada pela segunda vaga na Capital

A campanha eleitoral em Campo Grande está ganhando destaque não pelas andanças nos bairros, no corpo a corpo ou nos debates. Mas nas redes sociais. Isso está refletindo nas pesquisas. É o que avaliam os próprios candidatos a prefeito em conversa com seus estrategistas.

Hoje o cenário é de uma disputa acirradíssima por uma vaga no segundo turno. Até o inicio da campanha, dois candidatos estavam na briga direta pela segunda vaga: prefeita Adriane Lopes (PP) e o deputado federal Beto Pereira (PSDB). Agora juntou-se a esses dois a deputada federal Camila Jara (PT). Ela é a candidata que mais explora as redes sociais de forma diferente para romper a barreira do conservadorismo na Capital. A estratégia, por ora, está dando certo como mostra a pesquisa. Isso, no entanto, não é garantia de carimbo do passaporte para o segundo turno. Mas o seu desempenho já incomoda os seus rivais direto, porque podem ser surpreendidos no decorrer da campanha.

Já a Rose Modesto (União Brasil) continua firme na liderança da corrida eleitoral. A nova pesquisa realizada pela Quaest, divulgada ontem pela TV Morena mostra estabilidade dos números da Rose na dianteira. Ela perdeu 1 ponto em relação a primeira pesquisa do instituto, passando de 34% para 33% das intenções de voto. Nada que possa assustá-la, porque continua com mais do dobro de vantagem sobre o segundo colocado.

O grande destaque foi Camila, que pulou de 6% das intenções de voto para 9% e empatou tecnicamente com Beto (15%) e Adriane (14%), levando-se em conta a margem de erro de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos.

A pesquisa foi realizada com 800 eleitores no período de 24 a 26 deste mês e foi registrada na Justiça Eleitoral com o número MS-03495/2024.

Por enquanto, a campanha está concentrada nas ruas e na internet. A partir do dia 30, começa o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV. Será mais um canal de contato com eleitor.

