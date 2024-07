"É possível bater a meta de vendas com a estratégia certa", diz especialista

Você sabia que 74% das empresas do Brasil não batem suas metas de vendas? O dado é preocupante e mostra a falta de planejamento dos empresários do país ao lidarem com o setor comercial. Esse foi o assunto da entrevista transmitida nesta terça-feira (30) durante o Jornal CBN Campo Grande com o professor e associado da Fundação Dom Cabral (FDC), Juliano Martins. O especialista explica como realizar resultados reais através de estratégias comerciais vencedoras, fala sobre o conflito entre os de marketing e vendas na maioria das empresas, e contou sobre uma nova metodologia trazida por ele e pela FDC direto de Harvard University, nos Estados Unidos.

Confira a entrevista completa e mais informações: