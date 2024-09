Escassez de animais e clima elevam o preço da arroba do boi em MS

Nas últimas semanas, o preço da arroba do boi subiu significativamente devido à escassez de animais prontos para o abate. A falta de pastagens, agravada pelo clima seco, é uma das principais causas dessa alta.

De acordo com Guilherme Bumlai, presidente da Acrissul, a situação pode se prolongar. "Tivemos um hiato, com falta de animais de pasto e a não entrada dos que estão sendo terminados em confinamento". Bumlai destaca que essa lacuna resultou na valorização da arroba, que tem sido observada nos últimos 30 dias.

Continue Lendo...

O cenário de escassez pode piorar nas próximas semanas. As previsões indicam chuvas apenas para a segunda quinzena de outubro, o que adia a recuperação das pastagens para o final do ano. "Se as chuvas começarem em outubro, as pastagens só estarão recuperadas em dezembro ou janeiro. Até lá, continuaremos com pressão na oferta de animais prontos para o abate", afirmou Bumlai.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com a escassez de pasto, há rumores de que o preço da arroba pode subir ainda mais. Guilherme Bumlai explica no CBN Agro deste sábado (28), que dois fatores influenciam no mercado.

Confira na íntegra: