Governo libera mais de R$ 24 milhões para Eldorado, Pedro Gomes e Fátima do Sul

O Governo de Mato Grosso do Sul anunciou a homologação de licitações que totalizam mais de R$ 24,8 milhões para obras de infraestrutura em três cidades do estado: Eldorado, Pedro Gomes e Fátima do Sul. As obras incluem pavimentação asfáltica, restauração de pavimentos, drenagem e melhorias em rodovias, conforme divulgado no Diário Oficial do Estado.

Em Eldorado, as obras de infraestrutura urbana incluirão a restauração funcional do pavimento na Avenida Tancredo Neves e na Rua Benedito da Silva, com um investimento de R$ 3.396.909,91.

No município de Pedro Gomes, o projeto licitado, no valor de R$ 4.983.367,78, prevê a restauração asfáltica de várias ruas no centro da cidade, além da drenagem de águas pluviais no bairro Radiante.

Em Fátima do Sul, será realizada uma obra de restauração do pavimento, com melhorias para aumentar a capacidade e segurança do contorno rodoviário da cidade. Este projeto abrange uma extensão de 5,28 km e representa um investimento de R$ 16.447.359,96.

Essas obras têm como objetivo melhorar a infraestrutura urbana e proporcionar mais qualidade de vida para os cidadãos. O secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Helio Peluffo, ressaltou a importância desses investimentos.

“Essas obras refletem o compromisso do Governo de Mato Grosso do Sul com a universalização do asfalto em todos os 79 municípios, promovendo a integração e o desenvolvimento regional. Estamos trabalhando para garantir que todas as cidades tenham infraestrutura adequada e segura”, frisa.

*Com informações da Agesul