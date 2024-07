Guarda Civil de Campo Grande recebe doação de 500 pistolas

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), oficializou nesta terça-feira (9) a doação de 500 pistolas calibre .40 para a Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande. O extrato do termo de doação está publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

As pistolas doadas pertenciam à Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, que recentemente renovou seu armamento com a aquisição de 6 mil pistolas de 9mm, de última geração.

A modernização do arsenal da PM contou com um investimento de mais de R$ 14 milhões, financiado por recursos federais do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) e com contrapartida do Governo do Estado.

Com a atualização, o armamento antigo passou a ser classificado como bem ocioso ou obsoleto, o que permitiu sua doação à Guarda Civil de Campo Grande. A iniciativa visa fortalecer a capacidade da Guarda em preservar a ordem e a segurança pública no município.

O termo de doação foi assinado pelo secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, Antonio Carlos Videira, pela prefeita de Campo Grande, Adriane Barbosa Lopes, pelo comandante-geral da PM, coronel Renato dos Anjos Garnes, e pelo secretário Municipal Especial de Segurança e Defesa do município, Anderson Gonzaga Assis.