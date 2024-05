Hospital Regional busca agasalhos infantis para o inverno

Com a chegada do inverno, o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) reforça a campanha do Cabide Solidário, que busca doações de agasalhos infantis para aquecer as crianças que mais precisam neste período do ano.

A iniciativa, que é permanente, visa atender às necessidades que transcendem a assistência médica oferecida pelo hospital. “O hospital presta toda a assistência médica necessária aos pacientes que buscam por atendimento, porém, alguns casos é preciso ir além para ajudar o próximo, por isso criamos o Cabide Solidário", explica Luana Montania Rocha, responsável pela Unidade Seccional de Controle Interno da Fundação Serviços de Saúde de MS (FUNSAU).

Nos últimos dias, o hospital tem observado um aumento na procura por agasalhos infantis, principalmente casacos e jaquetas. "Nos últimos dias, algumas pessoas estão chegando sem nenhum agasalho e por isso reforçamos o pedido de doação de casacos, principalmente para crianças”, ressalta Luana.

SERVIÇO - Os interessados em contribuir com a campanha podem deixar suas doações na Ouvidoria do Hospital Regional, localizada na recepção central do hospital. O hospital reforça que todos os tipos de agasalhos infantis são bem-vindos, desde casacos e jaquetas até blusas de lã e moletons.

Para mais informações sobre como doar e detalhes adicionais sobre a campanha, os interessados podem entrar em contato pelo telefone 67 3378-2708. O HRMS conta com a solidariedade da comunidade para aquecer o inverno das crianças que mais precisam.

*Com informações do HRMS

