Impactos da Reforma Tributária para o setor de serviços, o que será mais afetado

O novo texto da Reforma Tributária promete simplificar diversos procedimentos fiscais, tornando o cumprimento das obrigações tributárias mais fácil. Isso beneficiará as empresas de serviços ao reduzir a burocracia e economizar tempo em questões fiscais, permitindo foco nas atividades principais. Contudo também há pontos que podem onerar o segmento de Serviços.

Nesta terça-feira (03), a Série Especial: Os Impactos da Reforma Tributária analisou as principais mudanças para o setor. O Presidente Sindifiscal/MS, Rodrigo Falco, e o presidente do Conselho Regional de Contabilidade/MS (CRC/MS), Otacílio Nunes, explicaram como fica a situação do pequeno empresário dentro do novo marco fiscal.

Entre as principais alterações está a diferenciação de alíquotas para serviços prestados como educação, saúde e transporte coletivo que passam a contar com redução de 60%. Já advogados, arquitetos e urbanistas, assistentes sociais, entre outros, terão desconto de 30% nas alíquotas e bases de cálculo dos impostos. Segundo os especialistas, as mudanças devem impactar os custos operacionais, demandando ajustes nas estratégias financeiras das empresas.

Outro ponto que gera diversos debates é o Imposto sobre Valor Agregado (IVA). Ainda sem taxa definida, o governo estima que o IVA fique, em média, em 26,5%. Acompanhe: