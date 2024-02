Informe de rendimentos deve ser entregue até amanhã 

Em entrevista ao Jornal CBN CG, o delegado da Receita Federal em Campo Grande, Zumilson Custódio da Silva, falou sobre o início do prazo da declaração do imposto de renda pessoa física 2024, a partir do dia 15 de março.

De acordo com o delegado, além do informe de rendimentos, o contribuinte precisa estar com toda a documentação relacionada, para facilitar a declaração.

“O informe de rendimentos é o principal documento. É a partir dele que a Receita cruza os dados e ganhos do contribuinte com o do empregador. Além deste documento, é importante lembrar que a declaração ocorre o ano todo, então comprovantes e documentos precisam estar relacionados pelo cidadão”.

Uma das possibilidades dentro da declaração do imposto de renda é a opção do contribuinte de destinar até três por cento do imposto devido, para os fundos da criança e adolescente e idosos.

“O lançamento da campanha será no dia 05 de março, no auditório da delegacia da Receita Federal no Parque dos Poderes. Apesar da mobilização, a destinação ainda é considerada baixa. Do potencial de 170 milhões de reais, no estado, apenas cerca de 10 milhões foram repassados aos fundos em 2023”. Acompanhe a entrevista completa.