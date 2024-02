No CBN Você Mulher deste sábado (10), a conversa foi sobre alegria no Carnaval e no ano inteiro com mais liberdade íntima. A Déborah Alves da Afrodite Sexy Shop.

A loja possui opções da fantasias para o Carnaval e produtos para animar a vida a dois, além de preservativos, muito importantes nesta época do ano. Os clientes ainda podem fazer suas compras de forma discreta, sem sair de casa e de forma sigilosa.

Continue Lendo...

Confira as novidades na íntegra: