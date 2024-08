Livro "Rota Gastronômica Pantaneira" é lançado hoje na capital

Será realizado nesta segunda-feira (5), em Campo Grande, o lançamento do livro “Rota Gastronômica Pantaneira por Paulo Machado”. A obra reúne em suas 66 páginas, 21 receitas, sendo as 10 primeiras pratos referência da primeira edição da Rota Gastronômica Pantaneira, como as tradicionais sopa paraguaia, macarrão de comitiva, caldo de piranha e sarrabulho.

O Chef Paulo Machado esteve na Rádio CBN Campo Grande e deu mais detalhes sobre o livro, que promete trazer aos leitores uma jornada saborosa que vai além das simples receitas de Mato Grosso do Sul. "A ideia do livro é você ler e fazer. São 21 receitas classificadas pelo nível de dificuldade e nenhuma delas é difícil. São receitas fáceis que você pode fazer com a sua família e amigos", disse o chef.

Confira a entrevista na íntegra:

Sobre a Rota Gastronômica Pantaneira

A Rota Gastronômica Pantaneira nasce em 2022 da vontade do Chef Paulo Machado em mostrar o quanto o Pantanal é rico em histórias, ingredientes e influências culturais. Para esta odisseia, Paulo convidou a jornalista Tati Feldens, viajante de mão cheia e grande entusiasta de rotas gastronômicas pelo país e pelo mundo, para ajudar nessa tarefa, que contou com o apoio do SEBRAE de Mato Grosso do Sul e da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul.

O roteiro propõe uma imersão nos rituais de alimentação em dez empreendimentos típicos do Pantanal, através da convivência com a população local e da descoberta de suas relações com ingredientes autóctones e técnicas culinárias, com o objetivo de resgatar, preservar e dinamizar a cultura gastronômica do Estado através do turismo de experiência. Em 2023 a Rota Gastronômica Pantaneira ganhou uma segunda etapa, a edição Águas, com outros dez empreendimentos contemplados. Neste mesmo ano ocorreu a inscrição do projeto do livro “Rota Gastronômica Pantaneira por Paulo Machado” no Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul (FIC-MS), trabalho que será lançado dia 5 de agosto em Campo Grande.