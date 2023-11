Quase 50 toneladas de drogas foram apreendidas em ação integrada da SULMaSSP

Na manhã desta sexta-feira (10) foi encerrada em Campo Grande a terceira etapa da Operação SULMaSSP – edição Mato Grosso do Sul. Com ações de segurança pública integradas entre o Mato Grosso do Sul e os estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a operação contou com a participação de mais de 26,7 mil policiais, empenho de 9 mil viaturas e 14 aeronaves.

A edição para reprimir crimes transfronteiriços nos cinco estados teve início na segunda-feira (6), e até agora resultou na apreensão de mais de 47 toneladas de drogas, 332 armas de fogo e 3,3 mil veículos. Os dados ainda são parciais.

“Colocamos a segurança pública como prioridade, com investimento em equipamentos e inteligência. O governo federal também tem contribuído e com a atuação conjunta dos estados conseguimos garantir segurança para o país”, disse o governador Eduardo Riedel.

A ação reuniu as policias Militar (PM), Civil (PC), Rodoviária Federal (PRF), Federal (PF) e Corpo de Bombeiros (CBM) dos cinco estados, com atuação em todo o Mato Grosso do Sul. Também foram cumpridos 332 mandados de busca e apreensão, 1.197 pessoas foram presas e outras 5.999 indivíduos foram conduzidos para as delegacias.

O Corpo de Bombeiros realizou 1.833 ações de combate à incêndios e 6.509 vistorias. Pelas perícias dos estados integrantes do SULMaSSP foram feitas 244 coletas e mapeamento de material genético.

“Com a integração podemos responder muito mais, além das nossas divisas. Os estados promovem segurança pública para todo o Brasil, e para outros países e continentes, atuando para impedir ilícitos, o que reflete diretamente na redução de crimes transfronteiriços”, concluiu o secretário Carlos Videira, da Sejusp-MS.

SULMaSSP

O SULMaSSP, que dá nome à operação, é um bloco que congrega os respectivos estados. A Operação é realizada em parceria com as Secretarias de Segurança Estaduais com objetivo de fortalecer ações conjuntas, permitindo a troca de dados e de conhecimentos relacionados à inteligência policial e aos interesses operacionais.

O bloco SULMaSSP, criado em março de 2023, atua de forma coordenada, para ampliar e fortalecer a repressão de crimes transfronteiriços e nas divisas estaduais, mediante uma efetiva integração operacional e de inteligência, com dois reflexos na desarticulação de organizações criminosas e no aprimoramento dos mecanismos de defesa social.



*Com informações do Governo de MS