Mais de 700 motoristas de caminhão treinam em simulador de direção

Desde o início da semana, motoristas de caminhões e carretas estão passando por um treinamento de segurança nas estradas realizado em um simulador de direção, instalado em um carreta itinerante que foi levada para o município de Ribas do Rio Pardo, a noventa quilômetros da capital sul-mato-grossense.

O equipamento, de alta tecnologia e avaliado em R$ 2 milhões, foi trazido ao estado pela maior empresa do setor de serviços logísticos do país - a primeira a adquirir esse simulador de direção de caminhão no Brasil, projetado para treinamento em situações adversas, como deslizamentos em estradas de terra e imprevistos nas rodovias.

Continue Lendo...

A partir do simulador, os motoristas de veículos pesados enfrentam, no volante, situações muito próximas da realidade enfrentada no dia a dia nas estradas. (Veja fotos ao final da reportagem)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em Ribas, mais de 700 profissionais deverão passar pelo treinamento voltado principalmente para os motoristas das carretas que transportam matéria prima para a indústria de celulose no estado.

Kemerson Barbosa, motorista de veículo pesado

"O que eu percebi ali no simulador é que ele é bem eficiente no sentido de ter muita coisa que não poderia ser passado para a gente ali na rodovia, na cabine do caminhão, por causa do risco ali, por risco do motorista e de terceiros da via. E, ali, você tem a sensação de sentir toda essa diversidade, igual de estourar um pneu, de chuva, de granizo, vento, óleo na pista. E vai capacitar a gente cada vez mais, sem oferecer risco a um terceiro ou o próprio motorista. Ele é bem eficiente", relatou o motorista Kemerson Barbosa.

O diretor de Operações da JSL, empresa logística que disponibilizou o equipamento, Tiago Charaf, explicou que o investimento no simulador faz parte da meta 'Zero Acidente'.

Tiago Charaf, diretor de operações da empresa

"Com base nesse simulador, nós vamos poder treinar os nossos motoristas de uma forma muito intensiva e dedicada, similar ao que acontece com pilotos de aeronave, onde eles são expostos às situações de risco. O nosso motorista vai ter a capacidade de lidar com situações de emergência nas rodovias. Isso vai dar uma tranquilidade para nós, que estamos fazendo a nossa parte para preservar a segurança das pessoas, da comunidade e buscar nossa meta, que é zero acidente. Para que seja possível a meta, a gente tem que ter uma mão de obra super qualificada. E é isso que a gente vai fazer com essa unidade", disse Charaf.

A capacidade de treinamento do simulador é de cerca de 150 motoristas de veículos pesados por mês. A expectativa da empresa é que, até o final do ano, a capacitação seja de 1000 motoristas. De Ribas, a carreta seguirá para Eunápolis, na Bahia.

Sobre a JSL

É a empresa com o maior portfólio de serviços logísticos do país, reunindo mais de 30 mil colaboradores, em 84 centros de distribuição e 1,4 milhão de metros quadrados dedicados à armazenagem. Fazem parte da JSL as empresas Fadel, TPC, Transmoreno, Rodomeu, Marvel, IC Transportes, FSJ Logística e TruckPad.

A JSL atua em todos os estados brasileiros e em mais sete países, operando em 16 setores da economia, nos quais participa de diferentes etapas da cadeia produtiva.

CLIQUE AQUI e siga nosso canal de notícias no WhatsApp.

Para sugerir pautas ou enviar vídeos e imagens,

salve nosso número 67 9932 3500