Missão técnica prepara grupo de empresários de MS para evento nos EUA

O Jornal CBN Campo Grande desta sexta-feira (09), recebeu o diretor-regional do Senac/MS, Vitor Mello. Ele falou sobre a preparação de uma missão técnica organizada para levar empresários de MS a maior feira de varejo e inovação do mundo, nos Estados Unidos, a NRF Retail’s Big Show.

“Muitas novidades nascem em Nova Iorque. O grande objetivo é que esse grupo possa vivenciar experiências e ter insights que possam contribuir para o seus negócios”, explicou o diretor-regional do Senac MS.

Segundo Mello, podem se juntar ao grupo pessoas que já estão com negócios estabelecidos e desejam implantar novas tendências, além daqueles empreendedores que ainda estão iniciando sua jornada no mundo empresarial.

A missão técnica é organizada em parceria entre o Sistema Comércio MS( Fecomércio/MS) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

Com o objetivo de facilitar a participação dos empresários a Fecomércio MS e o Sebrae MS vão oferecer um subsídio de 50% para micro e pequenas empresas pelo Sebrae, parcelado em até 10x. Os subsídios serão destinados às empresas do segmento do comércio de bens, serviços e turismo, contribuintes e adimplentes com o Sistema Comércio, sendo uma vaga por CNPJ. As vagas são limitadas e é preciso agilizar a inscrição, para organização dos trâmites necessários para a viagem.

Além da participação no evento, os integrantes da missão irão realizar visitas técnicas em empresas de referência, com cases diferenciados, com mentores especializados para mediar e facilitar o conhecimento na feira e nas visitas. O guiamento técnico do grupo será realizado pelo especialista em varejo e consumo, Caio Camargo, diretor comercial da Linx, uma das maiores empresas de tecnologia do País.

E também pelo co-founder e CHRO na Credere, Fred Alecrim, curador internacional de tendências, com mais de 26 anos de experiência com negócios por meio de palestras, mentorias e treinamentos.

Para se inscrever basta clicar aqui. Acompanhe a entrevista completa.