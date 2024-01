Mochila escolar precisa ser do tamanho certo para não causar dores

Neste período do ano, já começa a busca por materiais escolares e mochilas que as crianças e adolescentes usarão durante o ano letivo. A dúvida de muitos pais é sobre qual mochila escolher para não prejudicar a saúde dos alunos, que muitas vezes, levam diversos cadernos e apostilas.

A auxiliar de limpeza Mari Bethe Ocampos, de 35 anos, é a mãe da Maria Heloísa, de sete anos, que vai cursar o 2º ano do Ensino Fundamental. Ela prefere a mochila de costas, apesar do peso do material.

Continue Lendo...

Mari Bethe tenta equilibrar este peso. "Tem dia da semana que é pesada a mochila dela. Tem dia que eu mando só dois cadernos, das matérias mais importantes e a professora até questiona a falta de material, mas aí vou na coordenação e falo que eu acho muito pesado levar todo dia o livro de atividades".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ortopedista Agostin Malzac, tranquiliza a respeito da saúde das crianças, já que o volume de material não interfere na coluna, mas pode causar dores. "A criança e o adolescente possuem uma particularidade no seu esqueleto que se chama hiperelasticidade ligamentar. Essa elasticidade maior nas crianças e nos adolescentes faz com que uma carga adicional, acima do que é suportável, estique mais os tendões e isso pode gerar dor".

A principal recomendação do ortopedista é medir a mochila pelo tamanho da criança e que a partir dos oito anos de idade o peso do material já é bem tolerado, mas desde que a mochila esteja na posição correta.

Para o posicionamento adequado, é necessário que alças estejam ajustadas e a mochila esteja na região da caixa toráxica, não da lombar, para equilibrar o peso e não causar dano na postura.